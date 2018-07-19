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СМИ: «Барселона» готова включить Дембеле в сделку по покупке футболиста «Челси» Азара
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СМИ: «Барселона» готова включить Дембеле в сделку по покупке футболиста «Челси» Азара 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» готов предложить английскому «Челси» французского нападающего Усмана Дембеле, чтобы приобрести бельгийского полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на испанские источники.
"Барселона" приобрела француза в прошлом году у дортмундской «Боруссии» за $126,5 млн Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хотел бы сохранить в команде ведущих игроков. «Телефонные разговоры с ними этого вопроса не решат. Хотел бы встретиться с ними лицом к лицу и поговорить, чтобы понять, что будет лучше для всех», — сказал он.
Руководство «Челси», согласно информации СМИ, готово заключить с 27-летним Азаром новый контракт, согласно которому он еженедельно будет получать более 300 тыс. фунтов стерлингов (почти $397 тыс.). Переговоры между клубом и представителями бельгийского футболиста, вероятно, пройдут на следующей неделе. Летнее трансферное окно закроется 9 августа.
Сборная Бельгия заняла третье место на чемпионате мира в России. Азар на турнире забил три мяча.
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