СМИ: «Барселона» готова включить Дембеле в сделку по покупке футболиста «Челси» Азара

"Барселона" приобрела француза в прошлом году у дортмундской «Боруссии» за $126,5 млн Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что хотел бы сохранить в команде ведущих игроков. «Телефонные разговоры с ними этого вопроса не решат. Хотел бы встретиться с ними лицом к лицу и поговорить, чтобы понять, что будет лучше для всех», — сказал он.

Руководство «Челси», согласно информации СМИ, готово заключить с 27-летним Азаром новый контракт, согласно которому он еженедельно будет получать более 300 тыс. фунтов стерлингов (почти $397 тыс.). Переговоры между клубом и представителями бельгийского футболиста, вероятно, пройдут на следующей неделе. Летнее трансферное окно закроется 9 августа.