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Нововоронежскую АЭС посетили преподаватели вузов из 12 стран
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Нововоронежскую АЭС посетили преподаватели вузов из 12 стран 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В составе иностранной делегации — 30 преподавателей университетов из 12 стран: Турции, Египта, Бангладеш, Узбекистана, Польши, Испании, Австралии, Боливии, Индонезии, ЮАР, Замбии и Нигерии. Эти государства недавно начали или только планируют развивать на своих территориях ядерные технологии в мирных целях.
Ознакомительный тур для представителей зарубежных вузов состоялся в рамках учебного курса по вопросам технологических аспектов реакторов типа ВВЭР-1200 и разработке образовательных программ по технологии ВВЭР.
Во время экскурсии по инновационному энергоблоку поколения «3+» гости посетили блочный пункт управления и машзал, пообщались с руководителями и техническими специалистами Нововоронежской АЭС.
«Я поражён Нововоронежской атомной станцией и российскими технологиями. Сотрудники АЭС имеют богатый опыт общения с иностранными делегациями. Все они — высококвалифицированные специалисты, — отметил Мохамед Шериф Алькотб, профессор университета Айн-Шамс, руководитель исследовательских проектов, координатор сотрудничества между вузами России и Египта. — Вернувшись домой, я доложу своим коллегам, что нам понадобятся эксперты для обучения персонала атомной станции».
Напомним, 11 декабря 2017 года в Каире глава Росатома Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа». Россия построит 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 в области Матрух на берегу Средиземного моря.
Визит завершился посещением учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС, в котором учатся специалисты стран-партнеров Росатома. Делегаты узнали, как организован процесс обучения и подготовки персонала атомной станции. Гости ознакомились с различными тренажерами, аудиториями для теоретических и практических занятий и побывали в классе виртуальной реальности.
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