Нововоронежскую АЭС посетили преподаватели вузов из 12 стран

Египта, Бангладеш, Узбекистана, Польши, Испании, Австралии, Боливии, Индонезии, ЮАР, Замбии и В составе иностранной делегации — 30 преподавателей университетов из 12 стран: Турции Нигерии . Эти государства недавно начали или только планируют развивать на своих территориях ядерные технологии в мирных целях.

Ознакомительный тур для представителей зарубежных вузов состоялся в рамках учебного курса по вопросам технологических аспектов реакторов типа ВВЭР-1200 и разработке образовательных программ по технологии ВВЭР.

Во время экскурсии по инновационному энергоблоку поколения «3+» гости посетили блочный пункт управления и машзал, пообщались с руководителями и техническими специалистами Нововоронежской АЭС.

«Я поражён Нововоронежской атомной станцией и российскими технологиями. Сотрудники АЭС имеют богатый опыт общения с иностранными делегациями. Все они — высококвалифицированные специалисты, — отметил Мохамед Шериф Алькотб, профессор университета Айн-Шамс, руководитель исследовательских проектов, координатор сотрудничества между вузами России и Египта. — Вернувшись домой, я доложу своим коллегам, что нам понадобятся эксперты для обучения персонала атомной станции».

Напомним, 11 декабря 2017 года в Каире глава Росатома Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа». Россия построит 4 энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 в области Матрух на берегу Средиземного моря.

Визит завершился посещением учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС, в котором учатся специалисты стран-партнеров Росатома. Делегаты узнали, как организован процесс обучения и подготовки персонала атомной станции. Гости ознакомились с различными тренажерами, аудиториями для теоретических и практических занятий и побывали в классе виртуальной реальности.