Кремлевская школа верховой езды выступит в Обручевском районе

Парк «Усадьба Воронцово» станет местом демонстрации виртуозного искусства верховой езды.

Целых четыре выступления проведет в парке Кремлевская школа верховой езды. 21 и 28 июля с 13:00 до 14:00, 4 августа с 17:00 до 18:00, 11 августа с 13:00 до 14:00. Всадники покажут номера в исторических костюмах, проведут мастер-классы по джигитовке. Приятный бонус — лошадей можно будет гладить. И их, конечно же, будут рисовать на мастер-классах преподавателей студии творчества «Лабиринт». Приглашаются все желающие. Ближайшее выступление состоится уже в эту субботу, 21 июля, в 13:00, на центральной поляне парка.