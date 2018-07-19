Пытаясь обойти закон, коммунальщики из Вытегорского района нарвались на штраф

Сотрудники Управления ЖКХ Администрации Вытегорского района попались на нарушении федерального закона при проведении конкурсных процедур на определение подрядчика.

Ситуация связана с ремонтом моста через реку Кема в поселке Мирный. Общая стоимость работ составила 100 тыс. рублей, что требуется обязательного проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Однако коммунальщики нашли выход: разбили сумму на три части и составили три одинаковых договора с идентичными сроками выполнения и единым подрядчиком.