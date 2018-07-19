Ещё
Пытаясь обойти закон, коммунальщики из Вытегорского района нарвались на штраф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пытаясь обойти закон, коммунальщики из Вытегорского района нарвались на штраф 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сотрудники Управления ЖКХ Администрации Вытегорского района попались на нарушении федерального закона при проведении конкурсных процедур на определение подрядчика.
Ситуация связана с ремонтом моста через реку Кема в поселке Мирный. Общая стоимость работ составила 100 тыс. рублей, что требуется обязательного проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика. Однако коммунальщики нашли выход: разбили сумму на три части и составили три одинаковых договора с идентичными сроками выполнения и единым подрядчиком.
Схема вскрылась после проверки прокуратуры. В отношении руководителя Управления ЖКХ района возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо обязано выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.
Вологда.рф: последние новости
Пятая часть пенсионеров Вологодской области продолжает работать Череповчанин остался без «Ауди» за долги по налогам и штрафам Еще два общественных пространства начнут обновлять на этой неделе в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО132
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей196
Убийцу подлодок впервые показали на видео63
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы29
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение