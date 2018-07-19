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Под Саратовом завершается строительство открытого спорткомплекса
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Под Саратовом завершается строительство открытого спорткомплекса 

АиФ 1 час назад
В Саратовской области в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию один из пяти спорткомплексов открытого типа, строительство которых было инициировано Вячеславом Володиным как благотворительный проект.
В рамках проекта появилось футбольное поле со всепогодным покрытием. Предполагается, что зимой поле можно будет использовать как каток. Возведены площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и территория для сдачи нормативов ГТО.
Напомним, в рамках рабочей поездки в Озинский район Вячеслав Володин поставил задачу сдать спортплощадку в июле этого года. Кроме того, в ближайшее время такие спортивные площадки появятся в Романовском районе, в Александрово-Гайском районе, в Комсомольском поселке г. Саратова (рядом со школой № 39) и в г. Балаково (рядом со школой № 27). Всего же благотворительный проект Вячеслава Володина предполагает строительство 14 спортивных площадок в районах Саратовской области.
Накануне открытия спортплощадки в райцентре Озинки ее осмотрели общественники и журналисты.
Глава общественного совета района Петр Романчук выразил благодарность инициатору проекта Вячеславу Володину и отметил, что спортплощадка станет «сердцем района, так как ее расположение было выбрано идеально: рядом находится школа, детская площадка и хоккейная коробка».
По мнению тренера спортивной школы Серика Абуева, команды, тренирующиеся на современной площадке, будут готовы к играм на областном и всероссийском уровне.
На открывшейся в ближайшее время площадке пройдут зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области, в которых планирует принять участие команда из Казахстана.
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