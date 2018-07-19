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За избиение ученика директор Ершовской школы оштрафован на пять тысяч рублей
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За избиение ученика директор Ершовской школы оштрафован на пять тысяч рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В феврале текущего года в медицинское учреждение Ершова был госпитализирован ученик школы №1. По данному факту была организована прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, было установлено, что руководитель образовательной организации нанес ученику побои. Произошло это в ходе возникшей ссоры.
"В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях «побои», которое рассмотрено судом с назначением виновному наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, постановление суда в законную силу не вступило", — рассказали в ведомстве.
Руководителя школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Вопрос о его увольнении будет рассмотрен после вступления в законную силу судебного постановления.
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