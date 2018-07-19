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Официально: «Бавария» представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019
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Официально: «Бавария» представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Выполнена она будет в светло-зеленых тонах.
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