​"Бавария" представила гостевую форму на сезон 2018/19

Мюнхенская «Бавария» продемонстрировала новую гостевую форму на грядущий сезон. Разработчиком формы стала компания Adidas. Она совмещает мятно-зеленые тона и лиловые полосы.

Впервые баварцы опробуют форму в товарищеском матче с «ПСЖ», который пройдет 21 июля.

Fresh look for 2018/19 — our new away kit available now in stores. Link in bio. #MiaSanMia #heretocreate @adidasfootball

