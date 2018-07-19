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Субвенции на отлов безнадзорных животных в Курской области составят 6900 тыс. рублей
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Субвенции на отлов безнадзорных животных в Курской области составят 6900 тыс. рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В прошлом году из бюджета региона на эти цели было выделено 6698 тыс. рублей, отловлено 2215 животных
Согласно нормативным актам, мероприятиями по отлову и содержанию безнадзорных животных занимаются органы местного самоуправления. Финансирование осуществляется из двух источников: за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета и за счет использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств.
В прошлом году из бюджета Курской области на эти цели было выделено 6698 тыс. рублей, отловлено 2215 безнадзорных животных. В этом году сумма субвенций муниципальным районам и городским округам определена в размере 6900 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе администрации области.
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