Субвенции на отлов безнадзорных животных в Курской области составят 6900 тыс. рублей

В прошлом году из бюджета региона на эти цели было выделено 6698 тыс. рублей, отловлено 2215 животных

Согласно нормативным актам, мероприятиями по отлову и содержанию безнадзорных животных занимаются органы местного самоуправления. Финансирование осуществляется из двух источников: за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета и за счет использования органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств.