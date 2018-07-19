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Аналитики назвали Урал лидером по числу трудовых конфликтов
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Аналитики назвали Урал лидером по числу трудовых конфликтов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За первые 6 месяцев 2018 года в России было зарегистрировано 77 социально-трудовых конфликтов. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе научно-мониторингового центра «Трудовые конфликты» (НМЦ), это на 16% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По мнению экспертов НМЦ, снижение уровня напряженности во взаимоотношениях работников и работодателей связано с проведением президентских выборов в России в марте 2018 года. «Сформировавшаяся внутриполитическая ситуация в стране оказала положительное влияние на социально-трудовую обстановку и привела к снижению количества регистрируемых конфликтов», — отмечается в сообщении центра. При этом влияние избирательной кампании было временным: во втором квартале года социально-трудовая напряженность снова стала возрастать.
Стоит отметить, что больше всего конфликтов «сотрудники-работодатель» зарегистрировано в Уральском федеральном округе. Из 15 ситуаций в УрФО по 4 было отмечено в Свердловской, Курганской и Челябинской областях.
Среди основных причин возникновения конфликтов эксперты отмечают задержку или невыплату зарплаты, а также ее снижение. Кроме того, сотрудников волнуют массовые сокращения и ухудшение условий труда.
Стоит отметить, что под социально-трудовым конфликтом аналитики понимают противоречия между группой работников (в том числе — профсоюзом) и работодателем в сфере трудовых отношений. При этом специалисты не относят к термину индивидуальные трудовые споры.
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