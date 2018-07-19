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Горбушу в Петропавловске-Камчатском почти месяц будут продавать по цене хлеба
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Горбушу в Петропавловске-Камчатском почти месяц будут продавать по цене хлеба 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Горбушу по цене 45 рублей за килограмм — в среднем вдвое дешевле обычного — будут продавать в Петропавловске-Камчатском до конца лососевой путины, которая завершится 15 августа. Социальную инициативу в регионе реализует рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.
"Судно «Громобой»… привезло более 200 тонн свежего охлажденного лосося. Часть улова колхоз имени Ленина уже развез по собственным магазинам, где горбушу будут продавать по 45 рублей за килограмм", — отмечается в сообщении.
Жители Петропавловска-Камчатского смогут приобрести охлажденную рыбу по этой цене в течение двух дней, поскольку срок ее реализации весьма ограничен. Чтобы горбуша досталась всем желающим, в магазины налажены бесперебойные поставки с береговой фабрики колхоза. До и после путины стоимость горбуши составляет порядка 80-100 рублей за килограмм. Батон хлеба в городе стоит в среднем 50 рублей.
Реализацию социальной инициативы колхоз планирует продолжать как минимум до 15 августа, пока не закончится лососевая путина. Работа по созданию и расширению розничной сети магазинов, в которых продукция камчатских рыбохозяйственных предприятий реализуется без посредников и наценок, ведется по поручению губернатора края Владимира Илюхина с 2012 года.
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