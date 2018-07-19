Настоятель храма Священномученика Ермогена принял участие Царском Крестном Ходе в Ясеневе

В ночь с 16 на 17 июля настоятель храма Священномученика Ермогена в Зюзине принял участие в праздничном богослужении и Царском Крестном Ходе в храме Святых Царственных страстотерпцев в Ясеневе.

Вместе с настоятелем иереем Иоанном участие в праздничном богослужении приняли также пономари храма Священномученика Ермогена и несколько прихожан.

В ночь с 16 на 17 июля 2018 года в Юго-Западном округе Москвы прошел грандиозный крестный ход в честь 100-летия со дня мученической кончины Святых Царственных Страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, Цесаревича Алексия, Великих княжон — Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии.

«Никто не знал, даже по предварительным, самым оптимистичным прогнозам сколько москвичей и гостей столицы будут участвовать в празднествах, придут на крестный ход и ночную Литургию в Царский храм. То, что произошло 16 июля превзошло все ожидания. По самым скромным подсчетам на крестный ход приехало около двух тысяч православных христиан! Это было удивительное зрелище! У многих складывалось ощущение, что это вторая Пасха — так было все торжественно и празднично!

Все два километра люди шли, — и стар, и млад, — с иконами, портретами и фотографиями святых Царственных мучеников. Шли с песнопениями Спасителю и Божией Матери, тропарями русским святым — весь бульвар, по которому шел крестный ход, звенел от прекрасных песнопений! Невольные свидетели происходящего снимали все на свои смартфоны, многие не понимали, в честь какого праздника это шествие, но для всех это было удивительное и красивое зрелище!» — сообщается на сайте храма.