В Волгоградской области пройдет финал футбольного турнира «Колосок» 

21 июля в Волгограде состоится Всероссийский финал детско-юношеских соревнований «Колосок» среди команд сельских поселений.
По данным пресс-службы губернатора, в играх будут участвовать команды из Ивановской, Белгородской, Курганской, Пензенской, Псковской, Тамбовской, Томской, Архангельской, Челябинской, Тюменской областей, Приморского края, Башкортостана, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Чечни.
Волгоградский регион будет представлять команда «Вымпел» из хутора Заливский Октябрьского района.
Отметим, турнир проходит в двух возрастных первенствах. В Волгограде сыграют футболисты 11-13 лет.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится на Мамаевом кургане. Игры пройдут на стадионе «Зенит».
Добавим, с 19 по 26 августа в Волгограде пройдет финальный этап Всероссийских детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет.