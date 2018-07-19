В Волгоградской области пройдет финал футбольного турнира «Колосок»

21 июля в Волгограде состоится Всероссийский финал детско-юношеских соревнований «Колосок» среди команд сельских поселений.

Волгоградский регион будет представлять команда «Вымпел» из хутора Заливский Октябрьского района.

Отметим, турнир проходит в двух возрастных первенствах. В Волгограде сыграют футболисты 11-13 лет.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится на Мамаевом кургане. Игры пройдут на стадионе «Зенит»

Добавим, с 19 по 26 августа в Волгограде пройдет финальный этап Всероссийских детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет.