Ещё
В Волгоградской области пройдет финал футбольного турнира «Колосок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области пройдет финал футбольного турнира «Колосок» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
21 июля в Волгограде состоится Всероссийский финал детско-юношеских соревнований «Колосок» среди команд сельских поселений.
По данным пресс-службы губернатора, в играх будут участвовать команды из Ивановской, Белгородской, Курганской, Пензенской, Псковской, Тамбовской, Томской, Архангельской, Челябинской, Тюменской областей, Приморского края, Башкортостана, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Чечни.
Волгоградский регион будет представлять команда «Вымпел» из хутора Заливский Октябрьского района.
Отметим, турнир проходит в двух возрастных первенствах. В Волгограде сыграют футболисты 11-13 лет.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится на Мамаевом кургане. Игры пройдут на стадионе «Зенит».
Добавим, с 19 по 26 августа в Волгограде пройдет финальный этап Всероссийских детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 14-15 лет.
АиФ Волгоград: последние новости
Автобусные маршруты №2 и 77 продлили в Волгограде до новой остановки В Волгограде в выходные пройдут дожди и грозы Шесть воспитанников Академии «Ротор» стали игроками дублера одноименного ФК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО139
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей208
Убийцу подлодок впервые показали на видео65
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы31
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение