Вокруг Пушкиногорской школы-интерната установили металлический забор 

Металлический забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната установлен, сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он выполнен из сетки гиттер и на его установку из областного бюджета было направлено 1,8 млн рублей.
«Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. Сотрудники нашего управления и Управления капитального строительства Псковской области на месте проконтролировали и оценили результаты работ», — рассказал Александр Седунов.
Надежный металлический забор появился вместо ограждения из горбыля, которое было ранее установлено по инициативе директора школы без согласования с областным Управлением образования. По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова небезопасная деревянная конструкция была демонтирована.