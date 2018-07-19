Ещё
Вокруг Пушкиногорской школы-интерната установили металлический забор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вокруг Пушкиногорской школы-интерната установили металлический забор 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Металлический забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната установлен, сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. Он выполнен из сетки гиттер и на его установку из областного бюджета было направлено 1,8 млн рублей.
«Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. Сотрудники нашего управления и Управления капитального строительства Псковской области на месте проконтролировали и оценили результаты работ», — рассказал Александр Седунов.
Надежный металлический забор появился вместо ограждения из горбыля, которое было ранее установлено по инициативе директора школы без согласования с областным Управлением образования. По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова небезопасная деревянная конструкция была демонтирована.
АиФ Северо-запад: последние новости
Андрей Царев, Николай Дубик и Николай Федотов стали Почетными гражданами 128 млн рублей получит Псковская область от правительства на медицину Агентство инвестразвития заключило соглашение по жилкомплексу на базе ТЭЦ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО132
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей196
Убийцу подлодок впервые показали на видео63
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы29
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение