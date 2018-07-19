Вокруг Пушкиногорской школы-интерната установили металлический забор

Металлический забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната установлен, сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов . Он выполнен из сетки гиттер и на его установку из областного бюджета было направлено 1,8 млн рублей.

«Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. Сотрудники нашего управления и Управления капитального строительства Псковской области на месте проконтролировали и оценили результаты работ», — рассказал Александр Седунов.