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Травмпункт больше не принимает круглосуточно и на выходных
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Травмпункт больше не принимает круглосуточно и на выходных 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Изменился режим работы травмпункта на Антикайнена.
С 16 июля в травмпункт на ул. Антикайнена, 3 уже не обратиться в любое время дня и ночи. Теперь время строго фиксировано.
С понедельника по пятницу туда можно обратиться с 8:00 до 18:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.
Как мы сообщали ранее, травмпункт, которому в этом году исполняется 80 лет, переживает реорганизацию. Учреждение перестало работать в выходные дни и по ночам. Отныне с любой травмой с 6 вечера и до 8 утра, а также в выходные дни нужно будет ехать в БСМП.
В приемном отделении ГБУЗ РК «БСМП» (ул. Кирова, 40) медицинская помощь при травмах будет оказываться: с понедельника по пятницу с 18:00 до 8:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — круглосуточно.
По материалам: ptzgovorit.ru
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