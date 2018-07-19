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Минфин считает неправильным наличие большого пакета акций ВТБ в собственности «Открытия»
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Минфин считает неправильным наличие большого пакета акций ВТБ в собственности «Открытия» 

Rambler News Service 29 минут назад
Фото: Прайм
Минфин считает неправильным наличие большого пакета акций ВТБ в собственности «Открытия», заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сейчас на экспертном уровне решается этот вопрос.
«Проблема есть, и когда один банк является владельцем значительного пакета другого банка, это, на мой взгляд, неправильно… То есть я признаю, что ситуация неправильная, когда один коммерческий банк является владельцем пакета другого коммерческого банка и эти банки являются конкурентами между собой», — сказал он.
При этом, по его словам, «ВЭБ — это другое дело». «Не конкурирует на рынке банковских услуг. Он не продаёт депозиты, не выдаёт кредиты и так далее», — сказал Моисеев.
Моисеев рассказал, что «обсуждение пока идёт на экспертном уровне… никакого варианта реализуемого мы пока не придумали, но работаем». «Юридически (акции — RNS) передать нельзя, мы не можем просто отнять у банка, который принадлежит одним акционерам, и передать другим, закон об акционерных обществах это прямо запрещает. поэтому это можно либо купить, либо на что-то поменять. Это просто из норм Гражданского кодекса», — пояснил Моисеев.
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