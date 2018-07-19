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Минобороны впервые показало кадры производства ракет из послания Путина
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Минобороны впервые показало кадры производства ракет из послания Путина 

Ведомости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Минобороны впервые опубликовало кадры производства ракет, которые президент Владимир Путин показал в марте во время послания Федеральному собранию. Видеозаписи опубликованы на YouTube-канале ведомства.
Ведомство продемонстрировало производство ракет «Сармат» и «Буревестник», а также показало цеха, где производится сборка беспилотных подводных аппаратов (им присвоено имя «Посейдон») с атомной энергетической установкой. Кроме того, ведомство опубликовало запись развертывания боевого лазерного комплекса «Пересвет», в ходе которой командир расчета приказывает военнослужащим: «к выполнению боевой задачи приступить».
В одной из видеозаписей показан цех Красноярского машиностроительного завода, где производятся детали для межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», и видео третьего броскового испытания этой ракеты в Плесецке. Как ожидается, серийные поставки «Сармат» могут начаться в 2019 г. Эта модель придет на смену стратегическим ракетам шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») в дивизиях РВСН.
В одном из видеороликов показана установка в шахту для последующего испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард». Минутный видеоролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее анимация показывает отделение боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.
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