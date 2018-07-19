Главгосэкспертиза одобрила план мероприятий по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области

Общесистемный подход к стабилизации энергосистемы региона принят в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов электрогенерации и с учетом возможности изолированной работы от единой энергосистемы.

Изучив представленные повторно материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Проектной документацией предусмотрена модернизация существующих и создание новых устройств (комплексов) и каналов связи для релейной защиты и противоаварийной автоматики энергосистемы Калининградской области , что позволит добиться новых прогрессивных показателей. В связи с отсутствием места для размещения нового оборудования информационно-технологических систем с аккумуляторными батареями на подстанциях «Черняховск-2», «Светлогорск», «Лунино», «Озерск», «Охотное», «Муромская» и «Озерки» решено построить новые здания с отводом от них лотков, где будут проложены кабели. Также запланирована реконструкция подстанций «Центральная», здание которой неустойчиво к прогрессирующему обрушению и нуждается в усилении, и «Железнодорожная», где будет сооружена перегородка для разделения подсобных помещений и отсеков, занимаемых аккумуляторными батареями.