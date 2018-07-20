В Волгограде обустраивается территория на месте будущего сквера Памяти

В Советском районе Волгограда на проспекте Университетском, 60 началась модернизация тепловых сетей. Здесь на месте снесенного дома появится сквер Памяти.

По данным пресс-службы губернатора, в «Концессии теплоснабжения» утвердили график работ, согласованный с планом благоустройства территории.

Компания заменит почти 700 метров трубопровода. Будут уложены трубы в пенополиуретановой изоляции, полностью реконструированы две тепловые камеры. По завершении данных работ строители приступят к созданию парковой зоны.