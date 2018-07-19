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В Волгограде обновляется сквер у памятника «Гасителю»
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В Волгограде обновляется сквер у памятника «Гасителю» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде строители начали подготовительные работы по обновлению сквера у памятника пожарному пароходу «Гасителю».
По данным пресс-службы городской администрации, на данной территории специалисты заменят старое дорожное покрытие, уложат газон, высадят ели, можжевельники, спирею и кусты бирючины. Для ухода за растениями будет проложен поливочный водопровод.
Помимо этого, в сквере установят двухметровые парковые диваны из декоративного бетона и малые архитектурные формы.
Отметим, благоустройство сквера у памятника речникам Волжского бассейна проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и будет закончено до конца года. Контроль за работой подрядчика возложен на администрацию Центрального района.
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