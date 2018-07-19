В Волгограде начали рубить деревья вокруг памятника «Гасителю»

На площадке рядом с пожарно — спасательным катером «Гаситель» в Ворошиловском районе Волгограда начали вырубать деревья, названные сухими и безжизненными.

Волгоградцы засомневались, что все вырубленные деревья пора отправлять на покой

— Рядом с памятником зажужжали пилы — многие деревья уже превратили в пни, — рассказали волгоградцы, прогуливающиеся по пешеходным дорожкам Нулевой Продольной. — Многие спиленные стволы с зеленой листвой не выглядят умершими и рассохшимися.

В начале июля администрация Волгограда выбрала фирму, которая займется благоустройством территории вокруг «Гасителя». До конца года подрядчик вырубит старые деревья ради газона, парковых диванов, новых урн и светильников.

— В парке возле объекта культурного наследия «Пожарный пароход „Гаситель“ — памятник речникам Волжского бассейна», 1903–1977 гг. много сухостоя и деревьев заражённых инфекционными заболеваниями. Выявленные у них стволовые и корневые гнили представляют аварийную опасность, — пояснили коммунальщики. — Требует замены от 50 до 80% деревьев и до 80% кустарников.

Проект благоустройства участка вокруг «Гасителя» показался волгоградцам очень нужным — по итогам голосования он попал в тройку самых популярных. Первой, по мнению горожан, обновления должна дождаться пойма реки Царицы.

До конца ноября рабочие обещают замостить дорожки брусчаткой, постелить газон с заложенной системой полива, поставить парковые диваны, осветить территорию новыми мощными фонарями и установить камеры видеонаблюдения. По оптимистичным прогнозам реконструкция завершится к 1 ноября и обойдется в 20 миллионов рублей.