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Заповедник Саньцзянъюань стал одним из основных в мире ареалов обитания снежных барсов
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Заповедник Саньцзянъюань стал одним из основных в мире ареалов обитания снежных барсов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Синин, 19 июля /Синьхуа/ — Заповедник Саньцзянъюань /район трех великих рек — Янцзы, Хуанхэ и Ланьцанцзян/ на юге провинции Цинхай на северо-западе Китая стал одним из основных в мире ареалов обитания снежных барсов. Об этом сообщили информагентству Синьхуа на международном форуме по проблемам охраны снежных барсов и леопардов, состоявшемся на днях в провинции Цинхай.
На основе полученных данных, количество ирбисов, обитающих в этом районе, ориентировочно составляет более одной тысячи особей.
Проект мониторинга снежных барсов в заповеднике Саньцзянъюань официально был запущен в 2011 году. В течение последних семи лет удалось сделать более 50 тыс. снимков представителей этого редкого вида хищника, сообщила профессор из Пекинского университета Люй Чжи.
В настоящее время площадь территории заповедника, которую охватывает система мониторинга, превысила 5 тыс. кв. км.
Как сообщили участники форума, кроме района Саньцзянъюань, снежные барсы обитают и в других районах страны. К примеру, в период с 2014 по 2018 гг. в окрестностях Урумчи, административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, фотоловушки зафиксировали более 60 ирбисов. -0-
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