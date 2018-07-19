Музей Москвы открывает второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история»

Как хорошо вы знаете район, в котором живете или в котором часто бываете? Какие древние поселения существовали на его территории и чем история этого места примечательна сегодня? С июля по сентябрь «Уличный лекторий» будет перемещаться по разным районам Москвы , где известные московские историки, краеведы и экскурсоводы расскажут об этих местах. Вход на все лекции бесплатный.

Летом 2017 года проект «Уличный лекторий. Местная история» побывал в 14 районах Москвы, лекции посетили более 1100 слушателей. По итогам проекта была издана газета, посвященная истории районов. О том, где проходил первый сезон, можно узнать по этой этой ссылке. В этом году проект отправится в 10 московских районов — как в центральные, так и традиционно спальные.

Вместе с официальной историей проект собирает историю частную, дополняя лекции воспоминаниями жителей и старыми фотографиями районов (присылать их можно по адресу moyrayon@mosmuseum.ru). Собранные истории и снимки смогут войти в коллекцию Музея Москвы.

Расписание лекций и адреса мест проведения 19 июля в 19:00 — Китай-город Адрес: двор на территории Старого английского двора по адресу: ул. Варварка 4А. В случае дождя лекция пройдет в Старом английском дворе. Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.

24 июля в 19:00 — Район Пресненский Адрес: сквер в Большом Предтеченском переулке напротив Историко-мемориального музея «Пресня» (экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня» ГЦМСИР). В случае дождя лекция пройдет: место уточняется. Лектор: Денис Ромодин , москововед, старший научный сотрудник музея «Пресня» (экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня» ГЦМСИР), член российского отделения DOCOMOMO.

31 июля в 19:00 — Район Ясенево Адрес: площадка на территории культурного центра «Вдохновение» по адресу: Литовский бульвар, 7. В случае дождя лекция пройдет в культурном центре «Вдохновение». Лектор: Мария Калыш, историк, москвовед, старший научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.

3 августа в 19:00 — Район Якиманка Адрес: на территории павильона «Школа» в Музеоне. Крымская наб., 16 стр, 1. В случае дождя лекция пройдет в павильоне «Школа» в Музеоне. Лектор: Денис Дроздов, писатель, краевед, автор книг «Большая Ордынка. Прогулка по Замоскворечью» и «Историческая Москва».

7 августа в 19:00 — Район Сокольники Адрес: летняя веранда библиотеки «Букводом» 5-й Лучевой просек, 1. В случае дождя лекция пройдет в «Шахматно — шашечном клубе» в Сокольниках по адресу 6-й Лучевой просек., 3. Лектор: Александр Иванов , краевед, экскурсовод, автор статей по истории и архитектуре Москвы, основатель проекта городских квестов «Квест-город».

14 августа в 19:00 — Алексеевский район Адрес: ул. Бориса Галушкина, 23. В случае дождя лекция в «Центральной городской деловой библиотеке» по адресу ул. Бориса Галушкина, 19, корп. 1. Лектор: Татьяна Воронцова , краевед, экскурсовод, один из авторов путеводителя «Архитектура Москвы периода НЭПа и Первой пятилетки».

21 августа в 19:00 — Район Очаково-Матвеевское Адрес: ул. Нежинская, 13, во дворе круглого дома. В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 218 по адресу ул. Нежинская, 13. Лектор: Павел Гнилорыбов , историк-москвовед, научный сотрудник Центра Гиляровского Музея Москвы

4 сентября в 19:00 — Район Сокол Адрес: ул. Песчаная, 5. В случае дождя: лекция пройдет в Центре творчества детей и юношества «Сокол» по адресу ул. Песчаная, 5. Лектор: Евгений Плисс, краевед, проводит авторские экскурсии по северу исторической Москвы.

10 сентября в 19:00 — Район Коньково Адрес: ул. Островитянова, 19/22. В случае дождя лекция пройдет в библиотеке № 187 по адресу ул. Островитянова, 19/22. Лектор: Мария Никитина , историк, искусствовед, научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.

12 сентября в 19:00 — Район Митино Адрес: Культурный центр «Митино» по адресу Митинская ул., 31, корп. 1. Лектор: Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы, автор книг и научных статей о Москве.

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Вход на все лекции бесплатный. Регистрация не обязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.