Конференция «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в Ставрополе

Конференция «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в СтаврополеПервая межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в Ставрополе , сообщили в пресс-службе центра ИТ Дагестана.

В ходе беседы был обсужден важный вопрос — обеспечение безопасности и устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры в рамках реализации госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В программу информационного форума были также включены наиболее актуальные направления Доктрины информационной безопасности РФ , вопросы, касающиеся реализации положений Федерального закона «О критической информационной инфраструктуре РФ».

«Обсуждаемые вопросы очень актуальны сегодня. На это обращается очень много внимания Президента России и по цепочке всех остальных. Хорошим подспорьем для регионов СКФО является то, что уже сделано в Ставропольском крае в части, касающейся информатизации регионов, применении централизованного подхода в вопросах информатизации органов власти. Такой подход позволяет собрать компетенции по ИТ в одном месте, быстро реагировать на различные проблемы и значительно экономить бюджетные средства», — сказал генеральный директор ГАУ РД ЦИТ Олег Болдырев.

На конференции присутствовали полномочный представитель президента в СКФО, губернатор Ставропольского края, врио министра печати и информации РД Рашид Акавов, председатели правительств 4 регионов СКФО и др.