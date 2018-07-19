Конференция «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в Ставрополе 

Конференция «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в СтаврополеПервая межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию «Инфофорум-Северный Кавказ» прошла в Ставрополе, сообщили в пресс-службе центра ИТ Дагестана.
В ходе беседы был обсужден важный вопрос — обеспечение безопасности и устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры в рамках реализации госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В программу информационного форума были также включены наиболее актуальные направления Доктрины информационной безопасности РФ, вопросы, касающиеся реализации положений Федерального закона «О критической информационной инфраструктуре РФ».
«Обсуждаемые вопросы очень актуальны сегодня. На это обращается очень много внимания Президента России и по цепочке всех остальных. Хорошим подспорьем для регионов СКФО является то, что уже сделано в Ставропольском крае в части, касающейся информатизации регионов, применении централизованного подхода в вопросах информатизации органов власти. Такой подход позволяет собрать компетенции по ИТ в одном месте, быстро реагировать на различные проблемы и значительно экономить бюджетные средства», — сказал генеральный директор ГАУ РД ЦИТ Олег Болдырев.
На конференции присутствовали полномочный представитель президента в СКФО, губернатор Ставропольского края, врио министра печати и информации РД Рашид Акавов, председатели правительств 4 регионов СКФО и др.