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В Королеве, Орехово‑Зуеве и Рузе устранили нарушения, выявленные комиссией
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В Королеве, Орехово‑Зуеве и Рузе устранили нарушения, выявленные комиссией 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По итогам работы за прошедшую неделю Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева выделила работу административных комиссий городских округов Королев, Орехово-Зуево и Руза, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
«Муниципальные административные комиссии Подмосковья осуществляют надзор за соблюдением физическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Результативнее сработали в Королеве — устранены нарушения по 51 возбужденному комиссией административному делу, в Орехово-Зуеве оперативно сработали ответственные организации по 35 административным делам, и в Рузе — по 33 выявленным комиссией нарушениям», — сказала Витушева.
С начала текущего года административные комиссии Московской области вынесли 2,3 тысячи постановлений. В каждом случае комиссии добивались устранения нарушений.
Витушева также напомнила, что административные комиссии созданы в каждом муниципальном образовании Московской области в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Воробьева. Их задача — наведение порядка на территории региона путем выявления нарушений чистоты, порядка и благоустройства, а также тишины и покоя граждан, совершаемых физическими лицами, и привлечение нарушителей к ответственности.
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