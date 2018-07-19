В Королеве, Орехово‑Зуеве и Рузе устранили нарушения, выявленные комиссией

«Муниципальные административные комиссии Подмосковья осуществляют надзор за соблюдением физическими лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Результативнее сработали в Королеве — устранены нарушения по 51 возбужденному комиссией административному делу, в Орехово-Зуеве оперативно сработали ответственные организации по 35 административным делам, и в Рузе — по 33 выявленным комиссией нарушениям», — сказала Витушева.

С начала текущего года административные комиссии Московской области вынесли 2,3 тысячи постановлений. В каждом случае комиссии добивались устранения нарушений.