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Ученые испытали манипулятор для ловли глубоководных животных
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Ученые испытали манипулятор для ловли глубоководных животных 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Поднять с большой глубины подвижных, обычно мягких и бесформенных созданий зачастую попросту невозможно, а между тем специалисты считают, что океан может скрывать порядка миллиона неизвестных нам видов. Ученым остается наблюдать их через камеры беспилотных субмарин или собирать — что попадется — лопатками и скребками, ловить сетями. Однако жители глубин часто мягкотелы, и так с ними обращаться попросту нельзя. Поэтому часто морским биологам приходится иметь дело лишь с их фрагментами, например, отдельными щупальцами или твердыми клювами головоногих.
Существуют и другие подходы: можно засасывать животных в специально сконструированную трубу, пытаться поймать их в закрывающиеся банки — но такие методы крайне неудобны и чересчур зависят от воли случая. Все эти проблемы стимулировали команду ученых из Гарвардского университета и других американских вузов создать совершенно удивительный инструмент для сбора морской фауны. О новой разработке они сообщают в статье, опубликованной журналом Science Robotics.
Для надежной работы под огромным давлением количество деталей в манипуляторе сведено к минимуму, многие из них распечатываются на обычном 3D-принтере. Работа механизма опирается на геометрию структуры, заимствовав многие принципы оригами: один-единственный электродвигатель приводит в движение все пять «лепестков», которые аккуратно и безопасно захватывают образец, заключая его внутри полого додекаэдра.
©Wyss Institute, Harvard University
Авторы испытали свою разработку в аквариуме, успешно поймав медузу. Затем манипулятор разместили на дистанционно управляемом глубоководном аппарате и протестировали в реальных условиях, подняв с глубины 500-700 метров медузу и кальмара. Вскоре разработчики обещают представить еще более прочную версию с «лепестками» из металла, способными выдержать давление нескольких километров воды.
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