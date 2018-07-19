Ещё
Шаурма подвела уже 160 тувинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаурма подвела уже 160 тувинцев 

360tv.ru 1 час назад
Количество заболевших после обеда в тувинской закусочной «Шаурма» увеличилось. В то же время Минздрав региона заявил, что ситуация стабилизируется. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Обратились еще пять человек, но им не понадобилась госпитализация, лечатся амбулаторно. Таким образом, получается, что на сегодняшний день заболевших 160, но мы можем сказать, что ситуация стабилизируется. Такого потока пациентов уже нет», — заявила собеседница агентства.
18 июля было известно о 155 пострадавших.
По данным главы региона Шолбана Кара-оола, люди отравились в «Шаурме» курицей, которая была завезена в республику из другого региона. По информации регионального Роспотребнадзора, мясо могли доставить из Воронежской области, Хакасии или Красноярского края.
В закусочной проходит проверка, на это время кафе закрыто. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
Информация о массовом отравлении курицей в Туве появилась 17 июля. Изначально речь шла о 50 больных.
360tv.ru: последние новости
Спасатели вытащили тонувшую жительницу Москвы США подорвали собственный десантный корабль в ходе учений. Видео Беркут вцепился когтями в киргизскую школьницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО132
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей196
Убийцу подлодок впервые показали на видео63
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы29
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение