Шаурма подвела уже 160 тувинцев

Количество заболевших после обеда в тувинской закусочной «Шаурма» увеличилось. В то же время Минздрав региона заявил, что ситуация стабилизируется. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Обратились еще пять человек, но им не понадобилась госпитализация, лечатся амбулаторно. Таким образом, получается, что на сегодняшний день заболевших 160, но мы можем сказать, что ситуация стабилизируется. Такого потока пациентов уже нет», — заявила собеседница агентства.

18 июля было известно о 155 пострадавших.

По данным главы региона Шолбана Кара-оола, люди отравились в «Шаурме» курицей, которая была завезена в республику из другого региона. По информации регионального Роспотребнадзора, мясо могли доставить из Воронежской области Хакасии или Красноярского края

В закусочной проходит проверка, на это время кафе закрыто. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего.