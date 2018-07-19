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КЦ «Зеленоград» отметит День молодежи танцами, конкурсами и фестивалем красок
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КЦ «Зеленоград» отметит День молодежи танцами, конкурсами и фестивалем красок 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В субботу, 21 июля, в 16.00 на круговой площадке парка Победы за зданием КЦ «Зеленоград» в районе Савелки состоится яркое и красочное празднование Дня молодежи.
Перед зрителями выступят рэп-исполнитель MASTANK и группа NEBEZAO, другие зеленоградские молодежные группы и исполнители. Состоится дискотека под сеты диджеев Лебедева и Новосельцева. Также пройдут мастер-классы по хип-хопу от школы танцев «Феникс», конкурсы на лучшее селфи, костюм, фото с праздника и другие.
Кроме того, зеленоградцы окунутся в яркие краски на фестивале красок холи. Малышей будут развлекать мимы и волшебные селфики.
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