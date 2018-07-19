КЦ «Зеленоград» отметит День молодежи танцами, конкурсами и фестивалем красок

В субботу, 21 июля, в 16.00 на круговой площадке парка Победы за зданием КЦ «Зеленоград» в районе Савелки состоится яркое и красочное празднование Дня молодежи.

Перед зрителями выступят рэп-исполнитель MASTANK и группа NEBEZAO, другие зеленоградские молодежные группы и исполнители. Состоится дискотека под сеты диджеев Лебедева и Новосельцева. Также пройдут мастер-классы по хип-хопу от школы танцев «Феникс», конкурсы на лучшее селфи, костюм, фото с праздника и другие.

Кроме того, зеленоградцы окунутся в яркие краски на фестивале красок холи. Малышей будут развлекать мимы и волшебные селфики.