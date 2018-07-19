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А. Бочкарев: Стадион «Лужники» будет задействован для проведения спортивных и других массовых мероприятий
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А. Бочкарев: Стадион «Лужники» будет задействован для проведения спортивных и других массовых мероприятий 

Агентство «Москва» 1 час назад
Стадион «Лужники» после ЧМ-2018 будет использоваться для проведения спортивных, культурных и других мероприятий. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Программа дальнейшего использования «Лужников» уже разработана. Мы еще на стадии проектирования заложили так называемый «режим наследия». Это как раз касается того, как данный объект будет в дальнейшем функционировать. Мы обеспечили инфраструктуру, которая дает возможность проводить все виды мероприятий: спортивные, культурные, любые. План есть, он будет реализовываться», — сказал А. Бочкарев.
По его словам, работу по строительству объектов, находящихся на территории спорткомплекса, начнутся в ближайшее время.
«Сейчас на территории спорткомплекса «Лужники» продолжаются работы, не связанные с чемпионатом мира, там возводится бассейн, завершается инвесторами строительство центра художественной гимнастики. Через несколько дней мы развернем работы в полном объеме, думаю уже к началу следующей недели» — пояснил руководитель департамента.
Он также отметил, что власти Москвы готовы при необходимости оказать помощь представителям Катара при подготовке к следующему чемпионату. «С точки зрения контактов, пока ничего не состоялось, но если такие обращения коллег из Катара будут, то мы конечно с удовольствием это сделаем. Будем готовы провести любые консультации, дать любые советы, дать любую информацию, которая им могла бы помочь в проведении чемпионата на высочайшем уровне», — заключил А. Бочкарев.
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