А. Бочкарев: Стадион «Лужники» будет задействован для проведения спортивных и других массовых мероприятий

Стадион «Лужники» после ЧМ-2018 будет использоваться для проведения спортивных, культурных и других мероприятий. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Программа дальнейшего использования «Лужников» уже разработана. Мы еще на стадии проектирования заложили так называемый «режим наследия». Это как раз касается того, как данный объект будет в дальнейшем функционировать. Мы обеспечили инфраструктуру, которая дает возможность проводить все виды мероприятий: спортивные, культурные, любые. План есть, он будет реализовываться», — сказал А. Бочкарев.

По его словам, работу по строительству объектов, находящихся на территории спорткомплекса, начнутся в ближайшее время.

«Сейчас на территории спорткомплекса «Лужники» продолжаются работы, не связанные с чемпионатом мира, там возводится бассейн, завершается инвесторами строительство центра художественной гимнастики. Через несколько дней мы развернем работы в полном объеме, думаю уже к началу следующей недели» — пояснил руководитель департамента.