Наводнение-2013 надолго отбросило тунгусскую воду от Хабаровска

Хабаровске вода из Тунгусского месторождения в ЕАО по сей день поставляется только в часть Краснофлотского района с первой секции водозабора. Корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» выяснил, почему обещанная к 2014 году чистая вода с остальных четырёх секций в город до сих пор не пришла.

— Качество воды Тунгусского месторождения и без того было не простым — в ней было высокое содержание железа и марганца, а также большая концентрация растворенной углекислоты. Именно под это исходное качество и строилась система очистки. А после наводнения 2013 года неоднократные исследования показали, что химический состав воды в источнике серьёзно изменился, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов . — Чтобы достроить и ввести в строй остальные секции водозабора, вновь потребовались проектные работы.

По словам Сергея Чернышова, чтобы теперь довести воду до нормативного питьевого состояния, необходимо построить дополнительную станцию деманганации (очистки от марганца). Кроме того, в процессе эксплуатации первой секции выявилась такая проблема — осадок, образованный в земном пласте в результате очистки воды, после наводнения повёл себя совсем не так, как рассчитывали, и как было изначально. Вместо того, чтобы размываться грунтовыми водами, в земных слоях начали образовываться сгустки. Эту проблему тоже нужно решать установкой дополнительного оборудования. #NEWS_ID=4021/# То есть, теперь нужно вновь провести изыскания, подготовить дополнительную документацию, которая должна пройти экспертизу и прочие необходимые процедуры. Проектная организация в настоящий момент решает эти вопросы. Сейчас на второй, третьей и части четвёртой секций водозабора продолжаются пуско-наладочные работы. Пятая секция не построена.

— После того, как документация будет готова, планируем в 2019 году подать заявку на финансирование, чтобы в 2020-м продолжить строительство, — обнадёжил Сергей Александрович.