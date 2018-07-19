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В Московском зоопарке у редких журавлей Стенли появился птенец
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В Московском зоопарке у редких журавлей Стенли появился птенец 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московском зоопарке у пары африканских журавлей Стенли вылупился птенец, это долгожданное пополнение в семействе — единственное в России на сегодняшний день, сообщается в сообществе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«Сейчас маленькому журавлю уже месяц, он постепенно меняет детский серовато-желтый пух на взрослое оперение и активно, хотя и несколько боязливо исследует свой вольер. Родители относятся к птенцу с большой заботой и трепетом: несмотря на то, что сейчас он вполне способен кормиться самостоятельно, мама и папа продолжают приносить ему еду в клюве», — говорится в сообщении.
Журавли Стенли считаются одними из самых красивых представителей семейства журавлиных — не зря их другое название райская красавка, или африканская красавка. Перья крыльев у журавлей Стенли удлинены и свешиваются почти до земли, напоминая шлейф королевской мантии. Также у них имеется небольшой изящный клюв.
Данные птицы занесены в международную Красную книгу в категории «уязвимый вид». В природе они обитают исключительно в ЮАР и Намибии. В коллекциях зоопарков мира эта птица встречается достаточно редко, это связано с определенными сложностями, которые возникают при ее содержании и размножении.
Московский зоопарк — единственный на сегодняшний день зоосад в России, который не только содержит данный вид, но и ведет работу по его размножению.
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