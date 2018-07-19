Никакой романтики. Испанцы будут официально просить согласие на секс?

С одной стороны, прямые вопросы и четкие ответы в качестве сексуальной прелюдии способны убить всю интригу и романтику. С другой, во время рассмотрения резонансного дела о групповом изнасиловании в Памплоне 18-тилетней туристки судье, несмотря на все доводы и доказательства, выражение лица жертвы во время сексуальной атаки показалось недостаточно страдающим. Он снял с молодых людей тяжелое обвинение в изнасиловании, заменив его статьей «сексуальное домогательство», по которой преступники могут освободиться по УДО.

Это решение вызвало волну протестов женщин и мужчин по всей стране. Особенно бушевали феминистки, приводящие статистику: в Испании от домашнего насилия гибнут до 80 женщин в год.

Первой сдалась вице-премьер и министр равноправия Испании Кармен Кальво . Неделю назад она объявила о готовящейся к представлению в правительство законодательной инициативе. Ее поддержал и премьер-министр Педро Санчес . «Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит „нет“, это значит „нет“, если кто-то не говорит „да“, это тоже значит „нет“, — сказал глава правительства.

Теперь у испанских судей, рассматривающих дела об изнасилованиях, не будет возможности сослаться на субъективные детали при определении вины подсудимого. Правда, злые языки поговаривают, что Педро Санчесу не так важна сейчас судебная объективность (приговор по делу в Памплоне был объявлен еще год назад), как поддержка потенциальных избирателей на будущих выборах.

В юридическом поле пока нет прописанного определения, как именно должно выглядеть вербальное или невербальное согласие на сексуальный контакт. Правда, в Испании, в отличие от России , имеют законную силу и признаются судом устные контракты и договоренности, но доказать их наличие или отсутствие в суде проблематично. Комментирует журналист в Барселоне Надежда Бобкова:

»В обществе началось обсуждение того, как могло бы выглядеть прямое согласие на сексуальную близость. Пока приходят к выводу, что оно должно быть высказано в виде «да, согласен/я согласна», примерно как во время церемонии бракосочетания. Молодые люди немного запуганы феминизмом: движение существует здесь уже несколько десятков лет. Сами они редко проявляют внимание к девушкам. Скорее наоборот, ждут первого шага от девушек, чтобы, не дай бог, их не обвинили в некорректном поведении и навязывании. Как правило, всю инициативу на себя берут девушки».

Испанское правительство пообещало утвердить законопроект, его подержали уже и оппозиционные партии. Вероятность принятия — почти 100%. О ситуации рассуждает жительница Барселоны Елена Иванкина:

«О, теперь парням нельзя смотреть на девушек и говорить им «красавица» на улице. Достаточно позвонить по такому-то номеру, и парня могут арестовать», — сказали мне во время дискуссии на эту тему».