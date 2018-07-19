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Коммерческим фирмам могут разрешить увольнять из-за утраты доверия
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Коммерческим фирмам могут разрешить увольнять из-за утраты доверия 

Авторадио 1 час назад
Сейчас такая возможность есть только у государственных компаний в определённых случаях. В законодательстве чётко прописано, когда можно снимать с поста с такой формулировкой. Это нарушение налагаемых запретов (коммерческая деятельность, участие в иностранных НКО, счета в зарубежных банках), непредоставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов. С инициативой ввести такую норму и на коммерческие компании в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, пишет газета «Известия».
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