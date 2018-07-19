Право на свободную жизнь: сирийские беженцы возвращаются в Дераа

ДЕРАА ( Сирия ), 19 июл — РИА Новости Михаил Алаеддин . Трасса, ведущая из Дамаска на юг, в провинцию Дераа, непривычно оживлена. Помимо сотен гражданских машин то и дело приходится обгонять колонны Красного полумесяца и фуры с продуктами и необходимыми вещами для нормальной мирной жизни, которая в этой части Сирии, кажется, восстанавливается быстрее, чем успевают объявлять об освобождении новых деревень.

Провинция уже практически полностью под контролем правительственных сил, за исключением так называемого «треугольника смерти» — небольшой территории на северо-западе Дераа между Голанскими высотами и иорданской границей, где крепко зажаты остатки отрядов террористической группировки «Исламское государство» *. Террористам деваться некуда, и объявление о полной зачистке Дераа — вопрос ближайшего времени.

Жители поселка Альма в провинции Дераа на юге Сирии вернулись в свои дома освобожденные от террористов. 18 июля 2018

Еще не конец, но уже победа

Население провинции Дераа, расположенной на четырех тысячах квадратных километров, до 2011 года чуть превышало миллион человек. Именно в административном центре этой провинции началась гражданская война — на площади у мечети Аль-Омари, где спустя семь лет, 12 июля, вновь поднят государственный флаг Сирии.

После начала волнений население Дераа раздробилось на кусочки. Тысячи граждан, проживавших рядом с иорданской границей, бежали в пограничные поселения соседнего королевства, другая часть укрылась в Ливане , третья рассеялась по миру. Десятки тысяч семей, кому повезло меньше, либо успели сбежать на подконтрольные государству территории, либо вынужденно несколько лет прожили под черными флагами разных бандформирований.

Сегодня практически каждый день можно стать участником маленького «фестиваля» в Дераа, если знать, какая деревня на очереди к свободе. Граждане собираются на площадях, приветствуют военных, обнимаются, улыбаются и просто радуются, что вновь смогли вернуться в родные дома.

Главная улица поселка Альма, после освобождения от боевиков

Семья Мусульмане

"Вы меня не поняли, так всегда с русскими еще с семидесятых годов. Да, я мусульманин, зовут меня Мэръи, а Мусульмане — моя фамилия", — смеется пожилой хозяин дома, житель поселка Альма, что в 20 километрах восточнее города Дераа.

Вотчину семьи Мусульмане армия освободила с боем около двух недель назад. До этого семья, включая женщин и детей, вынужденно жила под контролем террористов, и лишь когда началась активная фаза военной операции, получилось бежать в сторону города Джбаб, где расположен, созданный руководством страны центр для временно перемещенных лиц.

Семья Мусульмане принимает гостей

Предложил посмотреть, как живет Мэръи, член исполнительного отдела администрации Дераа Абдель Хамид Ар-Рифаи, не покинувший свою страну даже в самые тяжелые времена и, по всей видимости, знающий каждую семью в провинции и пользующийся у людей большой популярностью. Ар-Рифаи с начала кризиса отвечает за гуманитарную помощь и поддержку беженцев в Дераа.

Встречают нас с Ар-Рифаи в доме Мусульмане традиционно радушно. Спустя пять минут после знакомства пожилой хозяин настаивает на нашем участии в трапезе и после продолжительного «торга любезностями» решено выпить чаю.

"Мы в Джбаб пробыли всего две недели. Спасибо нашим властям и доктору Ар-Рифаи. Они создали все условия для нашего комфорта. Нас бежало 10 человек, а вернулось 11. Дочка родила внука в лагере и назвала моим именем — Мэръи", — с удовольствием рассказывает глава семейства.

"Да теперь у нас есть Мэръи-первый, а это Мэръи-второй. Если бы врач не успел вовремя, наша девушка бы погибла. Но помощь оказали оперативно и все сделали отлично, вот он теперь наш любимчик. Питается грудным молоком. Так как мама его может кушать хорошо и ничего не бояться, молока собственного в достатке. А вот этому старшему, двоюродному брату, повезло меньше. Его мама рожала здесь, когда еще были боевики. Нам пришлось самим все делать. Еды почти не было, вот и отрицательный результат — молоко у матери пропало почти сразу", — повествует, передавая спящего ребенка в руки гостям, женщина почтенного возраста.

Хозяйка дома показывает внука — Мэръи Мусульмани, который родился 20 дней назад в центре для беженцев в Джбаб

Парень по имени Хасан — студент пятого курса государственного университета и отец счастливчика Мэръи — предлагает пройтись по дому, пока нагревается чайник. Зайдя на кухню, указывает на видавший виды большой холодильник и стоящую рядом стиральную машину.

"Боевики вынесли еще давно все, что было из техники. На днях съездили в Сувейду, купили на рынке подержанные. Теперь осталось дождаться, когда восстановят в поселке электроснабжение, и жизнь станет совсем хорошей, как раньше еще до войны", — говорит Хасан.

Молодой отец до войны учился на ветеринара, но не успел закончить пятый год. С осени планирует восстановиться и после работать в Альме по специальности, не желая уезжать куда-либо на заработки. Младший брат, по словам Хасана, еще в 2011 году уехал в Ливан на заработки и до сих работает там и присылает деньги семье, а сестра будущего ветеринара уехала с мужем в Бельгию в первые годы войны, и уже несколько лет не было возможности созвониться и узнать, как они там устроились.

Альму после освобождения вернулось почти 70% жителей, больше 800 семей. Этот поселок считается в провинции образцовым, на 10 тысяч населения только квалифицированных врачей 225 человек, помимо инженеров и юристов.

Один из соседей семьи Мусульмане, присоединившись к чаепитию, рассказал по «секрету», что глава делегации от национальной оппозиционной коалиции ( платформы Эр-Рияд ) в Женеве Насер Харири родом из Альмы и до войны жил здесь и держал аптеку на центральной улице.

Братья семьи Мусульмане показывают своих детей

Воспоминания об СССР и современная Россия

Глава семьи Мэръи постоянно во время нашего общения вставляет в свои фразы короткие предложения на русском языке, при этом хитро улыбаясь и наслаждаясь удивленной реакцией гостей.

"Я в семьдесят первом году, будучи молодым офицером, прожил год в Туркменистане . Мы там проходили курсы обучающие. Потом я был в Баку Краснодарском крае , Ташкенте и Самарканде. Это был самый незабываемый год в моей жизни. Потом я много работал уже в Сирии с советскими экспертами, вплоть до начала девяностых. Они приезжали и учили нас ремонтировать системы ПВО и обслуживать их. Я был старшим помощником. Но времени утекло много. Я уже старик и русский язык весь забыл. Не изменилось лишь отношение России к Сирии, она тогда нас не бросила и поддержала. Поддерживала нас даже тогда, когда у вас самих были сложности, а сегодня Россия подарила право миллионам сирийцев на свободную жизнь, помогая нашей армии освобождать от террористов страну", — дождавшись логичного вопроса о русском языке, делится Мэръи.

Жители поселка Альма в провинции Дераа, вернулись в свои дома после освобождения населенного пункта от террористов. 18 июля 2018

Проникшись воспоминаниями мужчины, доктор Ар-Рифаи тоже пускается в воспоминания. Известный в Дераа рядовой госслужащий в администрации, оказывается, восемь лет жил и учился в Сербии вернулся на родину 25 лет назад, но не порвал контактов с друзьями-славянами, которые предложили ему уехать к ним вместе с семьей, когда началась война.

"Русские ведь и сербам много помогали, как братскому народу, теперь и Сирии, тоже как братскому народу, почти каждый день присылают к нам в провинцию тонны гуманитарной помощи. Если бы мы все уехали, кто бы остался бороться за нашу страну?" — говорит Ар-Рифаи и включает на своем телефоне песню на сербском языке.

Говоря о помощи РФ конкретно в освобождении Дераа, доктор детально знает о масштабах проделанной работы российскими офицерами из Центра по примирению враждующих сторон. Ведь благодаря их военной дипломатии стало возможным вернуть большую часть деревень, поселений и границу с Иорданией мирным путем — без боя, без кровопролития. Боевики организованно сдают оружие, в городе Дераа уже начали даже тротуарную плитку менять, параллельно восстановлению водоснабжения и электричества.

Граница с Иорданией официально еще закрыта, но сарафанное радио уже дошло до сирийских беженцев в лагере Аз-Заатари, и люди, не дожидаясь открытия погранперехода, тропами контрабандистов возвращаются домой в родные села, где вовсю созревают на полях арбузы и наливаются соком оливковые деревья.

Альма и семья Мусульмане — лишь маленький пример того всеобщего национального счастья, которое переживают в последние дни сотни тысяч сирийцев, уставших бояться и хоронить близких людей, желающих вернуться и жить на родной земле, а не быть проблемой за ее пределами.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Жители поселка Альма в провинции Дераа, вернулись в свои дома после освобождения населенного пункта от террористов. 18 июля 2018