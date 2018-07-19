Поморская байдарочница Наталья Подольская вышла замуж 

18 мая прошла свадьба архангельской спортсменки Натальи Подольской и сотрудника областного агентства по спорту Александра Ермолина.
«Мы познакомились в 2015 году на церемонии подведения спортивных итогов года «Звезда Беломорья», — объясняет жених. — Наталья была в числе награждаемых спортсменов. Мы встретились взглядом и все: с тех пор мы вместе».
Медовый месяц молодожёны отложили на осень, так как 23 июня Наталья уедет на сборы для подготовки к чемпионату мира по гребле в Португалии.
Наталья Подольская — мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ. Заниматься греблей начала в возрасте 13 лет. В 2008 году вошла в состав сборной команды России. Участвовала в Олимпийских играх 2012 года.