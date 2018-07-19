Поморская байдарочница Наталья Подольская вышла замуж

«Мы познакомились в 2015 году на церемонии подведения спортивных итогов года «Звезда Беломорья», — объясняет жених. — Наталья была в числе награждаемых спортсменов. Мы встретились взглядом и все: с тех пор мы вместе».

Медовый месяц молодожёны отложили на осень, так как 23 июня Наталья уедет на сборы для подготовки к чемпионату мира по гребле в Португалии