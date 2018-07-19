Метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» начнут строить в 2018 году

Строительство участка метро от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка начнется в этом году. Ориентировочно работы планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

В столице появится новая радиальная линия метро. Она свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Строительство ветки будет вестись в несколько этапов.

Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка составит 6,5 км.

Линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД— пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.