Ещё
Метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» начнут строить в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метро от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» начнут строить в 2018 году 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Строительство участка метро от станции «Улица Новаторов» до поселка Коммунарка начнется в этом году. Ориентировочно работы планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.
В столице появится новая радиальная линия метро. Она свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Строительство ветки будет вестись в несколько этапов.
Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка составит 6,5 км.
Линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги МКАД— пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево. Протяженность этого участка — 17,5 км.
В дальнейшем планируется, что от станции «Столбово» линия пойдет в Троицк.
Коньково: последние новости
Два дома в ЮЗАО подготовлены к заселению по программе реновации На станциях столичной подземки установили туалеты Иерей Игорь Семин провел богослужение в храме иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми77
Российская база в Сирии уничтожила НЛО166
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»89
В Хабаровске умер российский миллиардер45
Россиянка пустила труп мужа на кабачки13
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение