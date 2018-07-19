В Свердловской области упростили условия получения микрозаймов для малого бизнеса 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Свердловские власти упростили для малого и среднего бизнеса (МСБ) процедуру подачи заявки на получение микрозаймов до 3 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации региона.
"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства упростил процедуру подачи заявки на микрозаймы до 3 млн рублей, а также сократил требования для получения начинающими предпринимателями займа «Старт» до 750 тыс. рублей. Это сделано для повышения доступности поддержки и реализация клиентоориентированного подхода при предоставлении инструментов для предпринимателей", — уточнили в департаменте.
В частности, отменено требование к начинающим бизнесменам (с момента регистрации которых прошло не более года) вкладывать свои собственные средства при оформлении займа «Старт», как было ранее.
"Также для начинающего и действующего бизнеса существенно сократился пакет документов более чем на 40%. Для получения микрозайма теперь при использовании в качестве залога недвижимости нет необходимости обращаться в МФЦ или Росреестр для регистрации ипотеки — все документы можно подать в электронном виде в офисе областного фонда поддержки предпринимательства", — приводит департамент слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы.
В департаменте подчеркнули, что упрощение механизмов произошло по поручению губернатора Евгения Куйвашева, который поставил задачу расширения механизмов финансовой поддержки предпринимателей.
Ранее спикер законодательного собрания региона Людмила Бабушкина на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая прошла в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, сообщила ТАСС, что были внесены изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения и введено еще 11 дополнительных видов деятельности для предпринимателей. Из порядка 400 видов деятельности МСБ 190 переведены на патентную систему налогообложения — почти половина. По ее словам, для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей устанавливается налоговая ставка в размере ноль процентов, что дает хороший стимул для развития МСБ в регионе.