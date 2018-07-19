В Свердловской области упростили условия получения микрозаймов для малого бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Свердловские власти упростили для малого и среднего бизнеса (МСБ) процедуру подачи заявки на получение микрозаймов до 3 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации региона.

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства упростил процедуру подачи заявки на микрозаймы до 3 млн рублей, а также сократил требования для получения начинающими предпринимателями займа «Старт» до 750 тыс. рублей. Это сделано для повышения доступности поддержки и реализация клиентоориентированного подхода при предоставлении инструментов для предпринимателей", — уточнили в департаменте.

В частности, отменено требование к начинающим бизнесменам (с момента регистрации которых прошло не более года) вкладывать свои собственные средства при оформлении займа «Старт», как было ранее.

"Также для начинающего и действующего бизнеса существенно сократился пакет документов более чем на 40%. Для получения микрозайма теперь при использовании в качестве залога недвижимости нет необходимости обращаться в МФЦ или Росреестр для регистрации ипотеки — все документы можно подать в электронном виде в офисе областного фонда поддержки предпринимательства", — приводит департамент слова директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы.

В департаменте подчеркнули, что упрощение механизмов произошло по поручению губернатора Евгения Куйвашева , который поставил задачу расширения механизмов финансовой поддержки предпринимателей.