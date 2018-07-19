Почтовые платежи перейдут в онлайн 

«МегаФон» одержал победу в тендере на предоставление М2М-услуг ФГУП «Почта России» на территории Ростовской области. Также оператор подключил 100 сим-карт для выгодного общения сотрудников на специальном корпоративном тарифе. «МегаФон» предоставил 1300 М2М-сим-карт для установки в мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). МПКТ — это смартфоны с предустановленными приложениями для приема платежей за услуги ЖКХ, связи, оформления страховок, оплаты кредитов. Используя терминалы с мобильным интернетом, почтальоны смогут оперативно собирать информацию о платежах, разгрузив городские почтовые отделения и ускорив, тем самым, обслуживание клиентов. «Рынок М2М активно развивается, все больше видов устройств подключаются и управляются с помощью передачи данных. Учитывая этот тренд, мы постоянно развиваем M 2 M -продукты и предлагаем рынку новые возможности и цифровые сервисы. В перспективе, понятие М2М перестанет восприниматься только как сим-карты для передачи данных с различных машин. Уже сегодня новые услуги решают комплекс задач, самостоятельно анализируя и обслуживая работу устройств, — комментирует Елена Никифорова, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте Кавказского филиала ПАО „МегаФон “. „МегаФон“ предоставляет инновационные услуги связи ФГУП „Почта России“ в разных регионах Кавказского филиала. Один из последних контрактов — подключение в прошлом году 120 sim-карт со специальным корпоративным тарифом для online-работы почтово-кассовых терминалов филиалу ФГУП „Почта России“ в Карачаево-Черкесии. Подключив специальный тариф » Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники », клиент получил неограниченный объём передачи электронных чеков и надежную защиту зашифрованной информации.