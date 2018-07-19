Ещё
Почтовые платежи перейдут в онлайн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почтовые платежи перейдут в онлайн 

Ростовские Вести 1 час назад
«МегаФон» одержал победу в тендере на предоставление М2М-услуг ФГУП «Почта России» на территории Ростовской области. Также оператор подключил 100 сим-карт для выгодного общения сотрудников на специальном корпоративном тарифе. «МегаФон» предоставил 1300 М2М-сим-карт для установки в мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). МПКТ — это смартфоны с предустановленными приложениями для приема платежей за услуги ЖКХ, связи, оформления страховок, оплаты кредитов. Используя терминалы с мобильным интернетом, почтальоны смогут оперативно собирать информацию о платежах, разгрузив городские почтовые отделения и ускорив, тем самым, обслуживание клиентов. «Рынок М2М активно развивается, все больше видов устройств подключаются и управляются с помощью передачи данных. Учитывая этот тренд, мы постоянно развиваем M 2 M -продукты и предлагаем рынку новые возможности и цифровые сервисы. В перспективе, понятие М2М перестанет восприниматься только как сим-карты для передачи данных с различных машин. Уже сегодня новые услуги решают комплекс задач, самостоятельно анализируя и обслуживая работу устройств, — комментирует Елена Никифорова, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте Кавказского филиала ПАО „МегаФон “. „МегаФон“ предоставляет инновационные услуги связи ФГУП „Почта России“ в разных регионах Кавказского филиала. Один из последних контрактов — подключение в прошлом году 120 sim-карт со специальным корпоративным тарифом для online-работы почтово-кассовых терминалов филиалу ФГУП „Почта России“ в Карачаево-Черкесии. Подключив специальный тариф » Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники », клиент получил неограниченный объём передачи электронных чеков и надежную защиту зашифрованной информации.
Ростовские Вести: последние новости
СК Ростова возбудил дело в отношении наркомана угрожавшего пенсионерке «Цифровая» безопасность и «безопасный» город «МегаФона» на «ИНФОФОРУМЕ» Под Ростовом закрасили краской рекламу против пенсионной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО144
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей211
Убийцу подлодок впервые показали на видео66
Пока вы спали: россиянам вернут накопления88
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы31
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение