В РТ мошенники от имени приставов просят жителей рассчитаться с долгами 

УФССП по РТ предупреждает жителей о мошенниках, которые действуют от имени судебных приставов.
Аферисты стали присылать по электронной почте письма с символикой ФССП, в которых говорится о якобы имеющейся задолженности адресата. В сообщениях они также прилагают файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.
«УФССП России по Республике Татарстан сообщает, что информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте и ее территориальных органов, в разделе «Банк данных исполнительных производств». Служба судебных приставов не использует рассылку по электронной почте», — отметили в пресс-службе.