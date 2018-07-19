В РТ мошенники от имени приставов просят жителей рассчитаться с долгами

УФССП по РТ предупреждает жителей о мошенниках, которые действуют от имени судебных приставов.

Аферисты стали присылать по электронной почте письма с символикой ФССП, в которых говорится о якобы имеющейся задолженности адресата. В сообщениях они также прилагают файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.