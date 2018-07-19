Офицеров полиции осудят за фальсификацию взятки в Свердловской области 

Утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу региональной прокуратуры.
«Также к самой строгой дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей и увольнения со службы будут привлечены и их непосредственные руководители, допустившие откровенные просчеты в воспитании личного состава», — уточнил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
Следствие полагает, что в мае–июне прошлого года четверо офицеров полиции — начальник отдела по противодействию коррупции Жуков, оперативник вышеупомянутого отдела Кулик, заместитель начальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Косман и оперативник по особо важным делам Ворлинский убедили директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко заплатить 200 тысяч рублей в качестве взятки работнику департамента регионального Росприроднадзора Лобанову. Чиновник был задержан полицейскими при получении денег. В свою очередь деятельность силовиков пресекли сотрудники областного управления ФСБ.
13 июля во Владивостоке Первореченский районный суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к трем годам за получение взятки. Было установлено, что бывшая начальница отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних предложила своей подчиненной за 30 тысяч рублей согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность.