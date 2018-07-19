Уральские ученые научили робота для диагностики ЛЭП наносить покрытие против коррозии

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) оснастили созданный ими роботизированный комплекс для диагностики линий электропередачи (ЛЭП) специальным устройством, с помощью которого на грозоотводный трос ЛЭП можно наносить антикороззийное и антигололедное покрытие. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Нанесение антикоррозийной и антигололедной смазки на грозотрос — актуальная задача для всех электросетевых компаний, поскольку, к примеру, образующаяся корка льда способна своим весом вызывать обрывы проводов. Решением проблемы занялись участники стартапа УрФУ «Лаборатория будущего», которые разработали специальное устройство и встроили его в роботизированный комплекс «Канатоход». Устройство способно работать со всем диапазоном грозозащитных тросов, применяемых на ЛЭП", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, технология заключается в том, что дрон взлетает, садится на канат, движется по нему с помощью роликов и наносит слой покрытия равномерно со всех сторон линии. «Грозотрос представляет собой стальной канат чаще всего с диаметром 9-11 мм, срок службы такого каната по нормативным документам — 25 лет. При установке провод покрывают специальным смазочным покрытием, которое защищает его от коррозии и загрязнений, однако держится такое покрытие лишь около пяти лет», — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, директора малого инновационного предприятия УрФУ «Лаборатория будущего» Александра Лемеха, который добавил, что возможности разработанной технологии уже подтверждены во время испытаний.

"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.