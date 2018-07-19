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Молодежь поселения Вороновское приглашают на семинар по профориетированию
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Молодежь поселения Вороновское приглашают на семинар по профориетированию 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Отдел трудоустройства «Вороново» приглашает граждан в возрасте 14-18 лет принять участие в семинаре по профессиональной ориентации на тему: «Самоопределение на рынке труда: успешное обучение и эффективное трудоустройство»
В ходе данного семинара граждане смогут:
• Ознакомиться с основными тенденциями современного рынка труда;
• Получить информацию о том, как сделать правильный профессиональный выбор и избежать возможных ошибок;
• Узнать о том, как начать поиск работы;
• Пройти профориентационное тестирование и по его результатам поучить рекомендации от психолога-профконсультанта по вопросам профессионального выбора
Семинар состоится 30 июля 2018г. в 14-00 по адресу г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д.8, каб.212  Телефон для справок и предварительной записи: 8 (499) 674-00-53
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