Молодежь поселения Вороновское приглашают на семинар по профориетированию

Отдел трудоустройства «Вороново» приглашает граждан в возрасте 14-18 лет принять участие в семинаре по профессиональной ориентации на тему: «Самоопределение на рынке труда: успешное обучение и эффективное трудоустройство»

В ходе данного семинара граждане смогут:

• Ознакомиться с основными тенденциями современного рынка труда;

• Получить информацию о том, как сделать правильный профессиональный выбор и избежать возможных ошибок;

• Узнать о том, как начать поиск работы;

• Пройти профориентационное тестирование и по его результатам поучить рекомендации от психолога-профконсультанта по вопросам профессионального выбора

Семинар состоится 30 июля 2018г. в 14-00 по адресу г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д.8, каб.212 Телефон для справок и предварительной записи: 8 (499) 674-00-53