Бумаги Johnson & Johnson вырастут на 14-17% от инвестиций в инновации

Отчетность во вторник предоставила три дополнительных аргумента за покупку ценных бумаг Johnson & Johnson на Санкт-Петербургской бирже (символ JNJ). Первый и главный — высокий спрос на препараты для страдающих раком, носящие названия Zytiga и Darzalex.

Второй аргумент — рост выручки фармацевтического подразделения на +20% в год. Холдинг растёт не только за счёт международной экспансии, хотя выручка вне США увеличивается на +11% в год. Ему помогают прорывные технологии, инвестиции в сверхдоходные инновации.

Третий довод за Johnson&Johnson — план компании увеличить продажи до $80,5-81,3 млрд в этом году, частично превышенный уже в отчётном квартале. Прогноз по прибыли на год повышен до $8,07-8,17 с $8,00-8,20 на одну бумагу.

Zytiga не что иное как ацетат абиратерона, антиандрогенное средство, статистически значимо продлевающее жизнь больным раком предстательной железы при использовании вместе с кастрацией. Раньше кастрат-резистентная форма рака считалась неизлечимой вовсе. Но теперь абстрактный показатель выживаемости вызывает оптимизм тех, кто покупает это средство.

Экономический эффект от Zytiga объясняется тем, что лечение рака длительно, и перспективы его туманны, в то же время препарат стоит дешевле аналогов, всего $5 тысяч в месяц, и, по оценкам медиков, препарат способен увеличить число выживающих мужчин с этой формой рака на 4 млн к 2020 году. Даже если 4 млн — это 5% из всех, кто будет принимать Zytiga, $4,8 млрд выручки за год с этого лекарства всё-таки возможны, то есть примерно в 5 раз больше, чем за последний квартал, когда продажи достигли $909 млн Таких препаратов, как Zytiga, в портфеле Johnson & Johnson не один и не два. Например, есть ещё эффективная терапия Darzalex, которая революционно помогает от множественной миеломы.

Конечно, в бумаге Johnson & Johnson есть и риски. Во-первых, чисто экономический от неравномерности роста выручки и от расширения числа участников рынка. Например, уменьшение выручки от препарата Remicade вызвано повышением конкуренции в сегменте терапии ревматоидного артрита. Данный риск смягчается с помощью продажи невыгодных подразделений, скажем, недавно холдинг продал структуру по борьбе с диабетом.

Во-вторых, в начале недели капитализация временно снизилась после того, как суд постановил выплатить истцам $550 млн (за материальный вред) и $4,14 млрд (за моральный вред) по иску 22 женщин (включая шесть покойниц, которых в суде представляли родственники), пострадавших от рака яичников из-за асбеста, будто содержащегося в детских присыпках, которые использовалиcь для личной гигиены. Первым делом конгломерат намерен обжаловать это решение суда Миссури.

Мы прогнозируем, что положение Johnson & Johnson станет лучше, пусть и спустя время, и бумага сохраняет шансы вырасти на +14%-+17% в год, а помогут ей в этом инвестиции в сверхдоходные инновации и нужная степень международной и отраслевой диверсификации, растящая продажи фармацевтического подразделения по +20% в год.