Ощутить «Пульс улиц» предлагают жителям Щербинки 

Фестиваль уличного искусства и спорта «Пульс улиц»
В рамках мероприятия запланированы соревнования по силовому экстриму «Самый сильный человек ТиНАО 2018». Так же участники смогут попробовать себя в прохождении полосы препятствий, воркауте, кроссфите и многом другом. Подать заявку на участие необходимо до 20 июля 2018 года на электронную почту sporttinao@yandex.ru. Подробности о месте, времени и условиях в Регламенте соревнований. Фестиваль пройдет при поддержке Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической культуры и спорта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы.