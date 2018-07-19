За трёхмиллионный долг по зарплате рабочим в Башкирии осудят директора

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

На длительную задержку заработной платы в прокуратуру пожаловались работники ООО «ГПА-Башнефтестройналадка», где выпускали трубы для нефтепереработки.

По версии следствия, в период с марта по декабрь 2017 года директор предприятия, задолжав по зарплате перед 115 работниками предприятия свыше трёх миллионов рублей, не принимал никаких мер.

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Директор задержан. В ходе проведения доследственной проверки и расследования уголовного дела частично погашена задолженность предприятия перед работниками на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Для погашения второй половины долга арестованное судебными приставами имущество предприятия передается на торги. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии, за полгода следственное управление республики по факту невыплаты зарплаты возбудило 34 уголовных дела, в результате погашена задолженность на сумму свыше 4,5 миллионов рублей, по ходатайствам следователей на имущество организаций наложен арест на общую сумму более 13 миллионов рублей. 266 граждан лично обратились в ведомство по факту невыплаты зарплаты.