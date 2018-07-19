РЖД и Чечня совместно проработают вопрос развития скоростного движения в регионе 

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) и Чеченская республика планируют провести совместные предпроектные проработки развития скоростного движения в регионе, следует из сообщения РЖД.
«РЖД всецело выступают за развитие железнодорожного транспорта, при этом необходимо просчитать все экономические параметры организации скоростного сообщения в регионе», — сказал глава РЖД Олег Белозеров по итогам встречи с председателем правительства Чеченской республики Муслимом Хучиевым.
Также Белозеров и Хучиев обсудили развитие грузового и пассажирского движения в регионе, включая предоставление скидок на железнодорожную перевозку нефтепродуктов, строительство новых железнодорожных линий и обновление парка вагонов пассажирского поезда в сообщении Грозный — Москва.
Ранее RNS сообщало, что РЖД в ближайшее время направят в Минтранс России свою позицию по строительству высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в июне 2018 года написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный.
Кадыров также попросил президента включить соответствующий проект в стратегию пространственного развития до 2025 года, а президент поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть вопрос. В Минтрансе RNS говорили, что «поручение получено и находится в работе».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщал, что тема возможного строительства ВСМ в Грозный обсуждалась, но никаких решений пока не принято.