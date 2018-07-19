Житель Володарска пошел купаться и пропал без вести

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках 23-летнего жителя Володарска Якова Щетникова. Мужчина ушел купаться на Оку в минувшее воскресенье, 15 июля, и пропал без вести. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пропавший мужчина был одет в белую футболку, серую кофту, камуфляжные штаны и белые носки. Его рост 180 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы отсутствуют. На правой ноге и на голове у него шрамы.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Якова Щетникова, обращаться по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в Нижнем Новгороде больше суток разыскивали пропавшего подростка.

Фото: ПСО «Волонтер»