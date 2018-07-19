Сенегальских судей, работавших на ЧМ-2018, встретили на родине как героев

Сенегальских арбитров, которые работали на прошедших матчах чемпионата мира — 2018, по возвращении на родину болельщики встретили как героев. Судьи прибыли в город Рюфиск , пригород Дакара

На турнире работала одна бригада судей из Сенегала — Маланг Дьедиу (главный рефери), а также его помощники — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Малик Самба.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».