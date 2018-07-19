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Сенегальских судей, работавших на ЧМ-2018, встретили на родине как героев
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Сенегальских судей, работавших на ЧМ-2018, встретили на родине как героев 

Чемпионат.com 1 час назад
Сенегальских арбитров, которые работали на прошедших матчах чемпионата мира — 2018, по возвращении на родину болельщики встретили как героев. Судьи прибыли в город Рюфиск, пригород Дакара.
На турнире работала одна бригада судей из Сенегала — Маланг Дьедиу (главный рефери), а также его помощники — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Малик Самба.
На чемпионате мира — 2018 африканские арбитры обслужили три матча: Коста-Рика — Сербия (0:1), Уругвай — Россия (3:0) и Бельгия — Япония (3:2).
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере».
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