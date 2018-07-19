Водоканал признан виновным в самовольном начислении тарифов

Арбитражный суд Саратовской области поддержал решение антимонопольной службы в отношении «Водоканал — Плюс» (Маркс). Ранее муниципальное предприятие приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за нарушение порядка подключения объектов к система холодного водоснабжения.

УФАС обнаружил, а суд подтвердил, что «Водоканал-Плюс» назначал свои расценки при прокладке водопровода и присоединения к сетям. При этом нарушитель не обращался в Комитет по регулированию тарифов, который имеет полномочия по установлению государственных и муниципальных тарифов на коммунальные услуги.