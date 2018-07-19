FT: Британия испытает новый БПЛА, предназначенный для снабжения солдат на поле боя 

ТАСС, 19 июля. Британские ВС испытают особый непилотируемый параплан Stork, задачей которого будет обеспечивать военный персонал на поле боя водой, едой и боеприпасами. Как сообщает в четверг газета Financial Times, испытания нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которые пройдут в ноябре этого года, были одобрены научно-технической лабораторией в Портон-Дауне.
По данным издания, Stork, способный доставлять грузы до 100 кг на расстояние до 100 км, представляет из себя передвижное средство на трех или четырех колесах, которое с помощью пропеллера разгоняется и выпускает крыло в виде парашюта, поднимающего весь аппарат в воздух. Уже оторвавшись от земли, этот БПЛА может планировать. По задумке разработчиков, их изобретение должно потреблять намного меньше топлива, чем непилотируемые квадрокоптеры.
"Квадрокоптеры хороши для слежки и сохранения четкого положения в воздухе, но этот аппарат [Stork] сжигает намного меньше топлива, а также обладает большей маневренностью, которая позволяет ему совершать повороты на более высокой скорости", — приводит газета слова одного из разработчиков Алекса Качча.
Новый проект, как сообщает Financial Times, обойдется Великобритании в £750 тыс. (около $1 млн).
В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Согласно докладу комитета Палаты общин британского парламента по обороне, опубликованному в прошлом месяце, для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд).