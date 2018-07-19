FT: Британия испытает новый БПЛА, предназначенный для снабжения солдат на поле боя

ТАСС , 19 июля. Британские ВС испытают особый непилотируемый параплан Stork, задачей которого будет обеспечивать военный персонал на поле боя водой, едой и боеприпасами. Как сообщает в четверг газета Financial Times , испытания нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которые пройдут в ноябре этого года, были одобрены научно-технической лабораторией в Портон-Дауне.

По данным издания, Stork, способный доставлять грузы до 100 кг на расстояние до 100 км, представляет из себя передвижное средство на трех или четырех колесах, которое с помощью пропеллера разгоняется и выпускает крыло в виде парашюта, поднимающего весь аппарат в воздух. Уже оторвавшись от земли, этот БПЛА может планировать. По задумке разработчиков, их изобретение должно потреблять намного меньше топлива, чем непилотируемые квадрокоптеры.

"Квадрокоптеры хороши для слежки и сохранения четкого положения в воздухе, но этот аппарат [Stork] сжигает намного меньше топлива, а также обладает большей маневренностью, которая позволяет ему совершать повороты на более высокой скорости", — приводит газета слова одного из разработчиков Алекса Качча.

Новый проект, как сообщает Financial Times, обойдется Великобритании в £750 тыс. (около $1 млн).