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FT: Британия испытает новый БПЛА, предназначенный для снабжения солдат на поле боя
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FT: Британия испытает новый БПЛА, предназначенный для снабжения солдат на поле боя 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Британские ВС испытают особый непилотируемый параплан Stork, задачей которого будет обеспечивать военный персонал на поле боя водой, едой и боеприпасами. Как сообщает в четверг газета Financial Times, испытания нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которые пройдут в ноябре этого года, были одобрены научно-технической лабораторией в Портон-Дауне.
По данным издания, Stork, способный доставлять грузы до 100 кг на расстояние до 100 км, представляет из себя передвижное средство на трех или четырех колесах, которое с помощью пропеллера разгоняется и выпускает крыло в виде парашюта, поднимающего весь аппарат в воздух. Уже оторвавшись от земли, этот БПЛА может планировать. По задумке разработчиков, их изобретение должно потреблять намного меньше топлива, чем непилотируемые квадрокоптеры.
"Квадрокоптеры хороши для слежки и сохранения четкого положения в воздухе, но этот аппарат [Stork] сжигает намного меньше топлива, а также обладает большей маневренностью, которая позволяет ему совершать повороты на более высокой скорости", — приводит газета слова одного из разработчиков Алекса Качча.
Новый проект, как сообщает Financial Times, обойдется Великобритании в £750 тыс. (около $1 млн).
В 2016-2017 финансовом году (начинается в апреле) в Соединенном Королевстве на нужды вооруженных сил было израсходовано £35,3 млрд ($47 млрд), или 2% ВВП в соответствии с требованиями Североатлантического альянса. Согласно докладу комитета Палаты общин британского парламента по обороне, опубликованному в прошлом месяце, для того, чтобы сохранять влияние и пользоваться авторитетом в Вашингтоне и у других союзников по НАТО, Великобритания должна увеличить ежегодные расходы на оборону до 3% ВВП, или до £60 млрд (почти $80 млрд).
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